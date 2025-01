Agronegócio investe em novos portos para ampliar mercados

As exportações do agronegócio brasileiro em 2024 alcançaram um total de US$ 152,63 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 1 trilhão, consolidando o segundo melhor desempenho da série histórica e representando 48,9% do total das exportações brasileiras no período.

Este marco reflete a força do setor agrícola nacional, que continua a ampliar sua presença no mercado global, com destaque para produtos como soja, carnes e o complexo sucroalcooleiro. No entanto, o crescimento do agronegócio brasileiro vai além da produção e es esbarra na necessidade de uma infraestrutura logística eficiente, especialmente no que diz respeito aos portos.

O Brasil tem enfrentado o desafio de garantir que sua produção chegue de forma ágil e competitiva aos mercados internacionais. Com 95% das exportações brasileiras dependentes do modal marítimo, a melhoria e expansão dos portos são essenciais para atender à crescente demanda global e garantir a eficiência do setor.

De acordo com Isan Rezende, presidente do Instituto do Agronegócio(IA), “investimentos como os realizados no Porto de Santana são exemplos claros de como a logística pode ser transformadora para o setor.”

O Porto de Santana, localizado no Norte do Brasil, foi recentemente destacado como um hub estratégico para o escoamento de grãos, especialmente soja e milho, da região Norte e Nordeste. Com um investimento de R$ 89 milhões (cerca de US$ 14,5 milhões) ao longo dos próximos 25 anos, o porto será modernizado, com ampliação de píers e melhorias nas infraestruturas, permitindo o escoamento mais eficiente dos produtos agrícolas.

“O desempenho extraordinário do agronegócio brasileiro em 2024 evidencia não apenas a força produtiva do setor, mas também a urgência de avançarmos em infraestrutura de transporte e portos. Precisamos de novos terminais e rotas marítimas mais ágeis para garantir que nossa produção chegue ao mercado internacional com menor custo e maior competitividade”, lembra Isan.

Além do Porto de Santana, outras iniciativas portuárias têm sido implementadas para aprimorar as rotas logísticas do Brasil. Um exemplo disso é o protocolo assinado entre a Companhia Docas de Santana e a Comissão Administrativa da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Zhuhai, na China.

Essa parceria visa estabelecer uma rota marítima direta entre o Brasil e a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, reduzindo em 14 dias o tempo de transporte em relação às rotas tradicionais. Como ressalta Rezende, “novos portos e rotas estratégicas, como esta, são essenciais para garantir que nossa produção chegue ao mercado global com menor custo e maior competitividade.”

Outro exemplo de inovação logística é o Porto de Chancay, no Peru, que está recebendo investimentos significativos para permitir uma rota mais ágil em comparação com os portos tradicionais do Atlântico. Embora ainda existam desafios logísticos no Peru, como o trajeto de 800 quilômetros pelos Andes, o investimento em infraestrutura, somado à redução no tempo de navegação, representa uma oportunidade promissora para os produtores da região Norte e Centro-Oeste do Brasil. Como afirma Isan Rezende, “a integração de corredores logísticos eficientes será essencial para consolidar a competitividade do Brasil no comércio global”.

“O agronegócio brasileiro tem potencial para crescer ainda mais, mas isso exige um planejamento estratégico de longo prazo, focado em modernizar nossa infraestrutura de transporte. Novos portos, corredores multimodais e parcerias internacionais, como a que conecta o Porto de Santana à Grande Baía na China, são passos fundamentais para consolidar nossa liderança no mercado global. Precisamos pensar grande e garantir que nossa logística acompanhe o ritmo da nossa produção”, completou o presidente do IA.