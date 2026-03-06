Agendão: Festival de Verão, espetáculos teatrais e feiras culturais animam o fim de semana em MS

O fim de semana em Mato Grosso do Sul reúne uma programação diversificada de cultura, lazer e eventos comunitários. O Agendão chega com opções que vão do esporte e das artes cênicas às feiras criativas e celebrações regionais. Entre os destaques na Capital está o Festival de Verão, realizado no Parque das Nações Indígenas, que reúne atividades esportivas e recreativas como yoga, capoeira, canoagem, skate, corrida, funcional e outras práticas abertas ao público.

A agenda cultural também inclui espetáculos de teatro e dança, como “Código Genético”, “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, “Estudos para Não Fazer a Mesma Coisa”, “Tesoura” e o infantil “Tin Do Lê Lê”, que ocupam diferentes espaços culturais da capital ao longo do fim de semana.

As feiras de economia criativa e convivência cultural também movimentam Campo Grande, com edições da Ziriguidum, da tradicional Feira da Praça Bolívia, da Arte com Missão, da Feira Cultural do Coopharádio, da Feira do Panamá e da Mixturô, reunindo gastronomia, artesanato, música e atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

No interior, a programação inclui a Festa do Pequi, no distrito de Camisão, em Aquidauana, o Encontro Estadual de Laço Comprido em Camapuã, o evento de pesca Anzol Delas em Sidrolândia e atividades comemorativas pelo Dia Internacional da Mulher em Caracol.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (6)

Espetáculo “Código Genético” – O espetáculo de dança da intérprete Ariane Nogueira apresenta uma jornada afrofuturista em que dança e corpo se tornam tecnologia capaz de atravessar passado e futuro.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” – A reapresentação do espetáculo, parte do repertório do grupo Fulano di Tal, integra a programação gratuita de aniversário de quatro anos do coletivo.

Horário: 20h

Local: Sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Estudos para Não Fazer a Mesma Coisa” – O artista e intérprete Marcus Perez apresenta um solo em que repertório, experiência e memória se reorganizam em cena a partir da ideia de “gambiarra”.

Horário: 19h30

Local: Teatro Aracy Balabanian – R. 26 de Agosto, 453

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Tesoura” – No espetáculo do Teatral Grupo de Risco, os personagens Mauro e Sebastian vivem uma relação marcada por desejo, repulsa e violência, abordando temas como sexualidade e relacionamentos abusivos.

Horário: 19h15

Local: Flor e Espinho – R. Pedro Celestino, 3750

Entrada: Gratuita

Abertura da Exposição “Lu & Lu Homenageiam” – A mostra reúne obras das artistas sul-mato-grossenses Luciana Rondon e Lúcia Monte Serrat, com trabalhos que homenageiam a força e a trajetória das mulheres.

Horário: 19h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Exposição “Fotografia e Memória” – A exposição presta homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história de Mato Grosso do Sul.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som de MS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita

Expo Noivas MS – Considerado o maior evento do setor de casamentos e festas de Mato Grosso do Sul, reúne fornecedores de diversos segmentos, como vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem e apresentações.

Horário: 17h às 23h

Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Lançamento da Biografia de Laucídio Coelho – No ano em que se celebram os 140 anos de Laucídio Coelho, conhecido como o “Rei do Gado” de Mato Grosso do Sul, seu bisneto Kenneth Correa lança a biografia que resgata a história e o legado do personagem.

Horário: 11h30

Local: Hotel Slaviero Prime – R. 13 de Maio, 2825

Entrada: Gratuita

Bazar Solidário do Instituto ACIESP – O bazar arrecada fundos para o Instituto ACIESP com venda de itens doados pela Receita Federal, incluindo perfumes, eletrônicos, roupas, bolsas e acessórios.

Horário: 8h às 16h

Local: Fort Atacadista – Av. dos Cafezais, 01 (estacionamento)

Entrada: Gratuita

DJ Julio Prodigy – DJ e pesquisador musical com forte atuação na cena hip hop apresenta um set especial em vinil.

Horário: 19h

Local: Madonna Bar

Entrada: Gratuita

Noite de Covers no Blues Bar – A casa recebe shows tributo a Mamonas Assassinas e Massacration, além da banda Plebheus com repertório de Raimundos e clássicos do rock nacional.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: R$ 20

Baile Charme – A noite reúne o DJ MurphyDee e DJ Magão em uma pista marcada por funk, charme e passinhos.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

Yuup Experience – Um dos maiores parques indoor de Campo Grande, o Yuup Experience reúne mais de 1.200 metros quadrados de atrações voltadas para crianças e famílias. O espaço conta com 22 brinquedos, incluindo arena de trampolim, estações de street basquete, campos de futebol interativos, infláveis, fliperama, carrossel baby e área exclusiva para os pequenos. O parque ainda possui réplicas de dinossauros gigantes que interagem com o público e garantem cenários divertidos para fotos e brincadeiras.

Horário: conforme funcionamento do shopping (10h às 22h)

Local: Shopping Campo Grande – 2º piso

Entrada: R$ 80 por 1 hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras); 50% de desconto para crianças PcD mediante comprovação.

Diversão no Norte Sul Plaza – O Shopping Norte Sul Plaza reúne diversas atrações voltadas ao público infantil. Entre elas está o espaço Coisa de Criança, com cenários interativos no tamanho dos pequenos, incluindo camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas.

A T-Rex Games também garante diversão com o Passaporte Kid Play, que permite acesso livre aos brinquedos durante todo o dia, além da experiência interativa T-Rex Tour. Já na Praça de Eventos, o Sítio Kids convida as crianças para uma aventura em um ambiente inspirado em fazenda, com brinquedos interativos, torre elástica, passarelas, escorregadores e piscina de bolinhas.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: valores variam por atração (a partir de R$ 15)

Sábado (7)

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” – A reapresentação do espetáculo, parte do repertório do grupo Fulano di Tal, integra a programação gratuita de aniversário de quatro anos do coletivo.

Horário: 20h

Local: Sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Tin Do Lê Lê” – A Trupe Teatro de Brincar apresenta um espetáculo com música, brincadeiras, bonecos e histórias que levam adultos e crianças ao mundo da imaginação.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Expo Noivas MS – O maior evento do setor de casamentos e festas de Mato Grosso do Sul reúne fornecedores de diversos segmentos, de vestidos de noiva à decoração, fotografia, filmagem e performances.

Horário: 17h às 23h

Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Abertura da residência artística “Como manter-se vivas” – O projeto “Como manter-se vivas” realiza a abertura pública de sua residência artística, compartilhando com o público o processo criativo desenvolvido por nove artistas mulheres da dança em Campo Grande. A iniciativa propõe encontros de pesquisa, troca de saberes e criação coletiva, investigando como redes de apoio e convivência podem sustentar a vida e a arte.

Horário: 16h às 19h

Local: Chácara Mankala – Rua Jorge Pedro Bedoglim, 545 – Mata do Jacinto

Entrada: Gratuita

Feira Cultural do Coopharádio – A tradicional feira do bairro Coopharádio reúne expositores de moda, artesanato e gastronomia, com apresentação da dupla Amanda & Pamela.

Horário: 17h

Local: Praça V – Coopharádio

Entrada: Gratuita

Feira Ziriguidum – Edição especial em comemoração ao Dia das Mulheres com apresentações das artistas Juci Ibanez, Erica Espíndola, Trio Madrinha e outras convidadas.

Horário: 16h às 22h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Feira Arte com Missão – Evento que reúne culinária oriental e comidinhas de feira, com opções da gastronomia japonesa, coreana e outras especialidades.

Horário: 16h às 20h30

Local: Rua Tonico de Carvalho, 151

Entrada: Gratuita

Resenha das Minas – O Tereza Gastrobar celebra o Dia das Mulheres com promoções especiais e sets das DJs Ladyafroo e Afro Queer.

Horário: 18h30

Local: Av. Manoel da Costa Lima, 895

Entrada: Gratuita

Samba das Mulheres com Mistura das Minas – Roda de samba para celebrar o Dia das Mulheres com muito pagode, samba e axé.

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10 após as 19h

Flashback MS DJ’s – Noite dedicada aos clássicos das pistas com DJs Marquinhos Espinosa, Mario Hisano, Lucas de Lima, Sammy e convidados.

Horário: 22h

Local: Círculo Militar de Campo Grande

Entrada: R$ 30 antecipado / R$ 40 na hora

Verão MTV com DZ6, Vitin e Millenials – O Irlandês Pub recebe três atrações que revivem grandes sucessos da MTV, incluindo o cover oficial de Charlie Brown Jr., DZ6, o cantor Vitin e o projeto Millenials.

Horário: 18h

Local: R. Oceano Atlântico, 115

Entrada: a partir de R$ 60

Vintage Culture – Um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira retorna a Campo Grande para uma noite especial, com abertura dos DJs Jorge Hansen, Rocker e Doozer.

Horário: a partir das 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Estacionamento

Entrada: a partir de R$ 120, pelo link https://www.guicheweb.com.br/dhonna-apresenta-vintage-culture-em-campo-grande_48502

Mystical Wedding – As bandas Wedding Vows e Mystical Perversion se apresentam em uma noite dedicada ao rock autoral local, com músicas inéditas e releituras de bandas como Rage Against the Machine e Deftones.

Horário: 21h

Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1303

Entrada: R$ 20

Rock 4 You – Projeto que reúne Gabriel Noah, Kléber Almeida, Alison Billy e Rafael Granelli em uma noite dedicada aos grandes sucessos do rock dos anos 1990 e 2000.

Horário: 20h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99

Entrada: R$ 10

Sábado Delas – Noite especial em comemoração ao Dia das Mulheres, com lineup feminino e entrada gratuita para mulheres durante toda a noite.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103

Entrada: R$ 10 para homens

Camisão, Aquidauana

Festa do Pequi – A 5ª edição da Festa do Pequi celebra a culinária regional e a cultura pantaneira no distrito de Camisão, em Aquidauana. O evento reúne praça de alimentação com pratos típicos preparados com o fruto símbolo do Cerrado, além de shows musicais que animam o público. Na programação deste sábado, a dupla Raffa & Ruan abre a noite, seguida pelo grupo Raça Pantaneira.

Horário: a partir das 21h

Local: Distrito de Camisão – Aquidauana

Entrada: Gratuita

SidrolândiaAnzol Delas – Muita pescaria e show ao vivo. Assim será a primeira edição do Anzol Delas. A dupla Patricia e Adriana agita o público.

Horário: 15h

Local: Parque Ecológico Vale do Vacaria

Entrada: gratuita

Camapuã

42º Encontro Estadual de Laço Comprido – O 42º Encontro Estadual de Laço Comprido promovido pelo Clube do Laço Rio Verde de Camapuã traz muito modão e baile carapé. Sobem ao palco Chama Campeira, Encanto da Natureza, Ronair Borges e Edinho, Trembão e Sociedade Baileira.

Horário: a partir das 15h

Local: Clube do Laço Rio Verde de Camapuã

Entrada: gratuita

Domingo (8)

Festival de Verão – Evento esportivo com atividades como yoga, capoeira, funcional, canoagem, fitdance, wrestling, grupos de corrida, pipa, skate, crossfit e patinação.

Horário: 7h

Local: Parque das Nações Indígenas – Av. Afonso Pena, s/n

Entrada: Gratuita

Costelão no Fogo de Chão – Mais antigo e tradicional Centro de Tradição Gaúcha de Campo Grande, o CTG Farroupilha promove mais um evento com costela preparada no modo campeiro, assada lentamente em fogo de lenha, seguido de fandango com o Grupo Surungo Bueno.

Horário: 12h às 13h30

Local: TG Farroupilha – Av. Prefeito Heráclito de Figueiredo

Entrada: R$ 60 antecipado, com vendas pelo telefone (67) 99290-7049; R$ 70 na portaria

Feira da Praça Bolívia – A tradicional feira celebra o Dia Internacional da Mulher com apresentações de Shandra Martins, Dayáh Silva, Wania Maria, Mirian Id Souza, Renato Pacheco e Banda Dona Zica.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – Santa Fé

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá – Evento com música ao vivo, poesia, gastronomia, artesanato, brechós e apresentações culturais ao longo do dia.

Horário: 9h às 22h

Local: Praça do Panamá – Rua Palestina, 1144, Jardim Panamá

Entrada: Gratuita

Feira Mixturô – Edição especial dedicada ao Dia da Mulher, reunindo empreendedorismo, gastronomia, música e atividades culturais.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” – A reapresentação do espetáculo, parte do repertório do grupo Fulano di Tal, integra a programação gratuita de aniversário de quatro anos do coletivo.

Horário: 18h

Local: Sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Expo Noivas MS – O maior evento do setor de casamentos e festas de Mato Grosso do Sul reúne fornecedores de diversos segmentos, de vestidos de noiva à decoração, fotografia, filmagem e performances.

Horário: 17h às 23h

Local: Bosque Expo – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Entrada: Gratuita

Ipê de Serra – Apresentação do grupo Ipê de Serra para encerrar o domingo com muito forró.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10

Liga da Cerveja MS – Evento que reúne cervejarias artesanais e atrações musicais, com participação das cervejarias Canalhas, Capivas, Eden Beer, Louvada Campo Grande, Moema Bier Co. e Touro Morto.

Horário: 11h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99

Entrada: Gratuita

Camisão, Aquidauana

Festa do Pequi – O segundo dia da Festa do Pequi continua celebrando a gastronomia típica e a cultura local, com praça de alimentação e programação musical ao longo do dia. O domingo começa com show do grupo Mania de Samba, seguido pela dupla Victor Gregório & Marco Aurélio e encerramento com Michel & Felipe.

Horário: a partir das 11h

Local: Distrito de Camisão – Aquidauana

Entrada: Gratuita

Caracol

Dia Internacional da Mulher – O Dia Internacional da Mulher em Caracol será com muitas atividades. A programação conta com aulão de zumba com Zin Ellen, Feira da AME e show com o grupo Sampri, além de ações de beleza, cuidado e saúde da mulher.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça 1º de Maio

Entrada: gratuita