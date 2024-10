Adriane Lopes critica imprecisão de pesquisas eleitorais após reeleição em Campo Grande

Na noite de domingo (27), a prefeita reeleita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), lamentou a imprecisão das pesquisas de intenção de voto que a mostraram fora do segundo turno. Lopes, que venceu tanto o primeiro quanto o segundo turno, enfatizou que mais de 30 levantamentos erraram em suas previsões, um fator que, segundo ela, foi explorado contra sua campanha.

“Chegamos em primeiro lugar. No segundo turno, a situação foi a mesma”, afirmou a prefeita em coletiva à imprensa. Ela expressou a necessidade de discutir a precisão das pesquisas, planejando conversar com a senadora Tereza Cristina, também do seu partido, sobre o assunto no Senado e na Câmara.

Adriane sugeriu que as legislações sobre pesquisas eleitorais devem ser mais rigorosas e que os pesquisadores precisam assumir responsabilidade pelos resultados. Com sua reeleição, ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita da capital.