Adolescentes são apreendidos após roubo de carro e celulares no Tiradentes 

Na ocasião, uma equipe da Força Tática da 6ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foi acionada após um roubo ocorrido no Tiradentes.

Ao chegar no local, a vítima disse que foi abordada por dois adolescentes armados com uma faca. Eles teriam anunciado o assalto e ordenaram que a mulher saísse do carro.

Assim, ela desceu do veículo, se jogou ao chão e teve seus pertences e o carro levado pela dupla. Aos policiais, ela disse que os adolescentes levaram o carro e dois celulares.

Contudo, um dos celulares, Iphone 15, estava com o GPS ativo e apontou localização em tempo real no ‘Beco do Tiradentes’. Em seguida, os militares foram até o local, onde viram duas pessoas suspeitas em frente a um imóvel. Lá, a equipe pediu que a mulher tentasse ligar e disparar o alerta sonoro do celular.

Diante do disparo, o aparelho tocou dentro do bolso do short de um dos adolescentes. Em seguida, os menores foram abordados e disseram que o veículo estava em frente a uma escola.

Depois, os policiais foram até o local e encontraram o carro em baixo de uma árvore. Diante dos fatos, os adolescentes foram identificados como dois irmãos e levados para a delegacia.

