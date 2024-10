Adolescente de 13 anos filia Lula ao PL em MS, revela PF

Um adolescente de 13 anos foi identificado pela Polícia Federal como responsável pela filiação falsa do presidente Lula ao Partido Liberal (PL) em 2023. De acordo com as investigações, realizadas em Fátima do Sul, o jovem obteve dados do presidente na internet e os inseriu de má fé no Sistema de Filiação Partidária do TSE em julho. A operação, chamada Infiliatio, esclareceu que não houve hackeamento do sistema eleitoral.