Acordo no MP garante manutenção dos serviços da Santa Casa e pagamento de médicos, destaca Dr. Victor Rocha

Campo Grande (MS) – A saúde pública de Campo Grande deu um passo decisivo nesta semana com a formalização de um acordo no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) que assegura a manutenção dos serviços médicos da Santa Casa e a regularização do pagamento dos profissionais contratados como pessoa jurídica, que estavam há cerca de seis meses sem receber.

O entendimento envolve a Santa Casa, o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande e o MPMS, e estabelece um cronograma para que, em até quatro meses, todos os débitos sejam regularizados, garantindo segurança jurídica, valorização dos profissionais e, principalmente, a continuidade do atendimento aos pacientes do SUS.

Para o vereador Dr. Victor Rocha, médico mastologista e presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, o acordo representa uma conquista coletiva em defesa da vida e do funcionamento da rede pública de saúde.

“Esse é um avanço fundamental para Campo Grande. Estamos falando de médicos que ficaram meses sem receber e de um hospital que é referência para milhares de pessoas. Garantir o pagamento dos profissionais é garantir que os serviços continuem funcionando e que o paciente do SUS seja atendido com dignidade, respeito e continuidade”, afirmou.

Desde o início da crise, Dr. Victor Rocha tem acompanhado de perto a situação da Santa Casa, participando de debates institucionais, dialogando com gestores e cobrando soluções efetivas para evitar a paralisação de serviços essenciais, especialmente nas áreas de urgência e emergência.

Como presidente da Comissão de Saúde, o vereador reforça que o papel do Legislativo é fiscalizar, mediar o diálogo e defender tanto os profissionais da saúde quanto a população que depende do SUS.

“A Santa Casa é um pilar da saúde pública da nossa Capital. Esse acordo é fruto de um esforço conjunto, construído a muitas mãos. Seguiremos atentos para que tudo o que foi pactuado seja cumprido, porque saúde não pode esperar”, completou.

O acordo firmado no MPMS traz mais segurança para os profissionais, estabilidade para a instituição e tranquilidade para milhares de pacientes que dependem diariamente dos serviços prestados pela Santa Casa de Campo Grande.