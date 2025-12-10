Abel admite falhas e planeja ajustes no elenco do Palmeiras

De contrato renovado até dezembro de 2027, Abel Ferreira analisou a temporada de 2025 do Palmeiras, destacando que a falta de consistência do elenco foi determinante para terminar o ano sem títulos. O treinador lembrou momentos históricos, como a virada de 3 a 0 contra a LDU, mas admitiu que o desgaste emocional afetou o desempenho nas fases finais.

Abel apontou que empates contra Vitória e Fluminense em casa foram cruciais para a perda do Campeonato Brasileiro. O técnico reforçou que não haverá grande reformulação no elenco, apenas ajustes pontuais, mantendo a base jovem e competitiva do time. Entre os reforços recentes, nomes como Andreas Pereira e Vitor Roque tiveram bom rendimento, enquanto outros precisarão de mais paciência.

Para 2026, o foco será a consistência, implementando ajustes táticos e culturais, sem alterar a filosofia de valorização da base e integração de jovens talentos. O elenco retorna aos treinos em 4 de janeiro, com novos reforços já sendo avaliados.