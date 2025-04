100 Dias de Mandato: Dr. Victor Rocha fortalece a saúde em Campo Grande

Nos primeiros 100 dias do segundo mandato de Dr. Victor Rocha como vereador em Campo Grande, a saúde pública foi a principal prioridade. Reeleito com 5.355 votos, o parlamentar se destacou por sua atuação efetiva, ampliando serviços e promovendo ações que beneficiam a população. Com o foco no Sistema Único de Saúde (SUS), Rocha aprovou leis importantes, como a que garante acomodação digna para mães que sofreram natimorto e a criação do Dia do Conselheiro de Saúde.

Em visita técnica ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, disponibilizou leitos para atendimento clínico, ajudando a desafogar a rede pública. Além disso, com a liderança da Comissão de Saúde, propôs projetos de grande impacto social, como a ampliação do acesso a exames de diagnóstico e o atendimento a mulheres com endometriose.

A Casa Rosa, seu projeto de atendimento gratuito à saúde da mulher, já ultrapassou 9 mil atendimentos e segue como referência nacional no combate ao câncer de mama. Além disso, Dr. Rocha lançou a Casa Azul, com foco na saúde masculina, especialmente no combate ao câncer de próstata. A atuação dele nesses 100 dias reflete seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população de Campo Grande.