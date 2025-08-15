sexta-feira, 15/08/2025

Zeca solicita patrulha mecanizada e veículo de grande porte para assentamento de Selvíria

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Com foco nas demandas do campo e no avanço da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT solicitou a viabilização de uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas, e um veículo de grande porte, para os agricultores do Assentamento São Joaquim, localizado no Município de Selvíria-MS.

Conforme o parlamentar, o objetivo da proposta é suprir as necessidades de produção e transporte de insumos dos agricultores familiares da comunidade.

“A presente proposição tem base em ofício enviado pelo Avelino dos Santos Cunha, presidente da Associação dos Produtores do Assentamento São Joaquim. A entidade solicita que sejam enviados esforços para a disponibilização de um trator com ensiladeira para a otimização da produção local, bem como, de um trator para agilizar o deslocamento de insumos e produtos, o que impactaria de maneira extremamente positiva na geração de renda das famílias de agricultores do assentamento”, justificou Zeca.

Para tanto, a proposta foi encaminhada ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, ao Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS (Agraer), Washington Willeman de Souza, bem como, ao Secretário Executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto Melo Pereira.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Com período de maior atividade dos escorpiões, SES de MS monitora avanço dos acidentes e reforça atendimento

ANELISE PEREIRA - 0
Mais de 3,4 mil casos já foram registrados em 2025; sazonalidade marca aumento das ocorrências a partir de agosto A SES (Secretaria de Estado de...
Leia mais

Exportações de Mato Grosso do Sul totalizam US$ 6,3 bilhões no ano, puxadas por celulose, soja e carne bovina

ANELISE PEREIRA - 0
As exportações de Mato Grosso do Sul totalizaram US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, impulsionadas pelas vendas de celulose, soja em...
Leia mais

O Com investimento de até R$ 55 milhões, Dakila vai alavancar negócios na antiga rodoviária

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã de 12 de julho, o Ecossistema Dakila ocupou boa tarde da antiga rodoviária de Campo Grande com a instalação de stands de...
Leia mais

Festival Bonito CineSur impulsiona o comércio e movimenta a economia da cidade

ANELISE PEREIRA - 0
Os grandes eventos continuam a desempenhar um papel crucial na economia do Estado, especialmente no setor de turismo. Feiras, festivais, eventos internacionais como o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia