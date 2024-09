VÍDEO: Em plena, Avenida Gunter Hans caixão cai de carro funerário

Que situação inusitada e preocupante! É realmente chocante saber que a família soube do acidente pela mídia, sem um aviso oficial da funerária. Isso deve ter causado um grande desconforto e preocupação para eles. A imagem do caixão caído no meio do cruzamento da na Avenida Gunter Hans na Capital, com carros passando por perto, é bastante perturbadora e compreensível que tenha gerado tanta curiosidade e preocupação entre os internautas.

“Fiquei sabendo pela notícia”, relatou a filha do homem que estava no caixão. Ainda segundo ela, a família só percebeu os danos embaixo do caixão, mas não sabia o que tinha acontecido.

Além do impacto emocional para a família enlutada, também é um exemplo claro de como acidentes como esse podem afetar a segurança pública e a operação de serviços essenciais. A rápida ajuda de pedestres e motoristas foi crucial para evitar uma situação ainda mais grave. A funerária e os responsáveis pelo incidente devem revisar seus procedimentos para garantir que algo assim não aconteça novamente.