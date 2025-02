Vereadora Ana Portela visita AGETRAN para avaliar e conhecer o plano de ação dos próximos 100 dias.

A vereadora Ana Portela (PL) esteve, nesta quarta-feira (05), na Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para conhecer e avaliar o plano de ação do órgão para os próximos 100 dias. Durante a visita, Ana se reuniu com o Diretor-Presidente da instituição,

Paulo da Silva.



A iniciativa faz parte do trabalho da vereadora de oficiar as secretarias municipais para que apresentem seus planos e prestem contas das ações realizadas. Com isso, Ana Portela (PL) busca trazer mais transparência aos serviços públicos e fiscalizar as medidas tomadas pelo Poder Público, visando melhorar diversas áreas em Campo Grande.



“É fundamental que os serviços públicos em nossa cidade sejam transparentes e fiscalizados. A população precisa saber o que está sendo planejado e o que, de fato, será executado. Esse é o nosso papel: garantir que os serviços funcionem de forma adequada e atendam às necessidades da sociedade”, destacou Ana Portela (PL). Durante a reunião, foram apresentadas as futuras ações planejadas pela Agetran.



Na ocasião, Ana Portela (PL) reforçou a necessidade de melhorias na sinalização viária para garantir mais segurança no trânsito. Além disso, cobrou qualidade no serviço de transporte público prestado pelo Consórcio Guaicurus, enfatizando a importância de atender às

demandas da população de forma eficiente e satisfatória.