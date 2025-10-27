Vereador Veterinário Francisco homenageia profissionais da saúde

Durante a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Irmã Silvia Vicellio, quarta-feira (22), o vereador Veterinário Francisco homenageou profissionais que se destacam pela dedicação e contribuição à saúde pública: a bioquímica Renata Helena Ribeiro Rodrigues Sanches e a enfermeira Juliane Miranda de Carvalho Fraiha.

O vereador Veterinário Francisco destacou a importância de reconhecer o trabalho dos profissionais da saúde que atuam com responsabilidade, técnica e sensibilidade humana. “Essas mulheres representam o compromisso, a competência e o amor que sustentam o nosso sistema de saúde. Exemplos de dedicação e inspiração para todos nós que acreditamos em um serviço público de qualidade e humanizado”, afirmou o vereador.

HOMENAGEADAS

Farmacêutica bioquímica Renata Sanches é formada pela UFMS, mestre em Saúde Pública pela ENSP/Fiocruz e especialista em Farmácia Homeopática pela AFAR/UNESP. Atua há mais de 20 anos na Vigilância Sanitária de Campo Grande, onde exerceu o cargo de chefe do Serviço de Fiscalização de Medicamentos e Produtos entre 2013 e 2025, sendo atualmente coordenadora geral da instituição.

Enfermeira Juliane Fraiha é graduada pela UFMS, especializada em Auditoria Hospitalar, Serviços e Planos de Saúde, Urgência e Emergência Clínica. Com mais de duas décadas de experiência, atuou em diversas instituições públicas e privadas, e desde 2012 dedica-se à auditoria de contas médicas, atualmente integrando a equipe da CASSEMS.