Vereador Otávio Trad homenageia produtores de eventos culturais

Apoiador de feiras e eventos culturais em diversos bairros da Capital, o vereador Otávio Trad participou da sessão solene de outorga do Prêmio Legislativo “Luiz Gustavo da Silva”, realizada nesta quarta-feira (18), no plenário Oliva Enciso da Casa de Leis.

A medalha é um reconhecimento dedicado aos produtores e organizadores de eventos, disc-jóqueis (DJs) e intérpretes de estilos musicais variados que se destacaram e tiveram notoriedade no cenário cultural e musical de Campo Grande.

“É uma justa homenagem a essas pessoas que levam, através da sua arte, feiras e projetos culturais mais alegria, união e principalmente que movimentam os bairros e fortalecem o comércio local. Como grande apoiador das feiras culturais é muito gratificante fazer a entrega desta medalha”, ressalta.

HOMENAGEADOS – Jannifher Almeida Baris de Oliveira é formada em Serviço Social pela universidade UNOPAR em 2013, é responsável, em parceria com a mãe pela Quitutes do Sul, no ramo alimentício e é coordenadora da Feira do Ana, no bairro Ana Maria do Couto.

Tairo Aquiles dos Santos Luz – Conhecido no meio musical como DJ Tairo Aquiles, atua na área desde 1994, trabalhando há mais de 23 anos em eventos sociais na Capital. Possui um canal no Youtube com programas semanais voltado para os disc-jóqueis. É responsável por eventos sociais, com intuito de arrecadar alimentos destinados a famílias carentes.