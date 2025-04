Tragédia na BR-267: Morre segunda vítima de acidente

Rogério da Silva (30) faleceu nesta segunda-feira (14) após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. Ele era tio de Willian Guerrinha da Silva (11) que morreu no local ainda no domingo (13), ao ser lançado para fora do veículo.

O carro em que a família viajava, um Chevrolet Celta, colidiu de frente com um caminhão prancha. Com o impacto, o automóvel ficou destruído. A irmã de Willian (5) também foi arremessada e sofreu múltiplas fraturas.

A mãe das crianças e o motorista do carro seguem internados em estado grave. O motorista do caminhão, que não se feriu, ficou em estado de choque. Há suspeita de que o motorista do Celta estivesse embriagado e sem cinto de segurança.

O caso é investigado como homicídio culposo.