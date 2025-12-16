terça-feira, 16/12/2025

TCE-MS fiscaliza 74 UBSs e UBSFs em Campo Grande em operação de três dias

Fiscalização avalia estrutura, gestão e uso de recursos do SUS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Berlim Caldeirão

O TCE-MS deu início nesta terça-feira (16) à II Fiscalização Ordenada da Atenção Primária à Saúde em Campo Grande. Ao todo, 74 unidades, entre UBSs e UBSFs, serão avaliadas durante três dias. O objetivo é analisar gestão, estrutura e aplicação dos recursos do SUS. Auditores realizam inspeções físicas, entrevistas, registros fotográficos e aplicação de questionários. Segundo o TCE-MS, os dados servirão para diagnosticar falhas, gargalos e pontos fortes das unidades.

Há também estudo para ampliar a ação às UPAs devido a reclamações frequentes da população. A iniciativa busca aprimorar serviços e reduzir a sobrecarga em hospitais.

