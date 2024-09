Sob nuvens e camada de fumaça, sexta-feira tem previsão de sol em Mato Grosso do Sul

Para esta sexta-feira (13), a previsão do tempo indica sol e aumento de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Além disso, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol deve aparecer sob nuvens e há camada de fumaça presente em diversas regiões do Brasil.

“O destaque da sexta-feira será o tempo quente e seco no Estado, com temperaturas acima da média, podendo atingir de 38°C a 40°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, com valores entre 8% a 20%”, detalha o órgão. Para lidar com as condições, as recomendações incluem beber bastante líquido, evitar exposição ao sol e umidificar os ambientes.

A mínima prevista em Campo Grande é de 23°C e a máxima, de 38°C. Os termômetros em Dourados marcam 20°C inicialmente e atingem 39°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, os valores variam entre 22°C e 34°C. Anaurilândia, no leste, tem mínima de 22°C e máxima de 39°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas amanhecem com 20°C e registram máximas de 38°C e 39°C, respectivamente. No norte, Coxim e Camapuã apresentam temperaturas semelhantes, entre 23°C e 39°C.

Corumbá, na região Pantanal, tem mínima de 27°C e a máxima de 38°C; Em Aquidauana, a mínima é de 22°C e a máxima de 40°C. No sudoeste, o município de Porto Murtinho marca 23°C pela manhã e 38°C à tarde.