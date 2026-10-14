Sejuv abre inscrições para curso de Marketing Digital em Campo Grande

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), está com vagas abertas para um curso de Marketing Digital em Campo Grande. A capacitação será realizada nos dias 19 a 23 de Outubro no período noturno, das 19h às 21h30, no Teatro do Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3297.

Durante as aulas, os participantes terão contato com conteúdos voltados ao universo do marketing digital, incluindo os fundamentos do marketing, as diferenças entre tráfego orgânico e tráfego pago, posicionamento de marca e o uso da inteligência artificial (IA) como ferramenta estratégica.

Ao final do curso, os alunos receberão certificação de 12 horas. As vagas são limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço:

Curso de Marketing Digital