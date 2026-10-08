”Seguiremos lutando pela segurança pública e pelo agro”, reafirma Rodolfo Nogueira

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) reafirmou que a defesa da segurança pública e do agronegócio continuará entre as principais pautas de sua atuação no Congresso Nacional.

Na área de segurança pública, o parlamentar defende a valorização dos agentes que atuam diariamente no combate à criminalidade e apoia medidas voltadas ao fortalecimento das forças de segurança. Entre as pautas está a discussão de um piso salarial nacional para policiais militares, por meio de proposta de emenda à Constituição.

Rodolfo também apresentou propostas voltadas ao combate ao crime organizado e ao fortalecimento do sistema de Justiça. Entre elas está o projeto que propõe restringir benefícios penais e prisionais para pessoas condenadas por integrar organizações criminosas ou por crimes praticados por meio delas.

Nogueira também atuou em debates relacionados ao sistema prisional. Entre as matérias acompanhadas pelo deputado estão propostas envolvendo o monitoramento eletrônico de presos e medidas para ampliar a fiscalização de pessoas submetidas ao uso de tornozeleira eletrônica.

A segurança das penitenciárias federais também esteve entre os temas de sua atuação. O parlamentar participou de iniciativas que cobraram esclarecimentos sobre medidas adotadas após a fuga de detentos de uma penitenciária federal e defenderam o aprimoramento dos protocolos de segurança.

Outra frente de atuação foi o combate à violência contra a mulher, com propostas voltadas ao endurecimento das medidas aplicadas a acusados em casos de violência durante a audiência de custódia.

Defesa do agronegócio e da propriedade privada

No agronegócio, um dos principais marcos citados na atuação de Rodolfo Nogueira é a chamada Emenda da Carne, apresentada durante a regulamentação da reforma tributária. A medida contribuiu para incluir carnes e outras proteínas animais entre os produtos submetidos à alíquota zero da cesta básica nacional.

A defesa do produtor rural também aparece em propostas relacionadas à segurança jurídica no campo, regularização fundiária e renegociação de dívidas rurais. O deputado também apresentou iniciativas relacionadas à securitização rural e a questões envolvendo propriedades rurais em áreas de fronteira.

Nogueira ainda ocupou a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, posição na qual participou de debates e decisões relacionados ao setor produtivo brasileiro.

Entre as pautas defendidas pelo parlamentar está ainda a criação de um cadastro nacional de invasores de propriedades, além do combate às invasões e do fortalecimento da segurança jurídica para quem produz e investe no campo.

Ao falar sobre o segundo turno e sobre a possibilidade de Flávio Bolsonaro assumir a Presidência da República, Rodolfo afirma que a defesa da propriedade privada estará entre as prioridades e faz uma declaração contundente sobre as invasões de propriedades.

“Com Flávio Bolsonaro eleito, criminoso invasor de propriedade não vai ter vida fácil. Ou respeita a propriedade privada ou é cadeia”, afirma Rodolfo Nogueira.

Para o deputado, a segurança pública, a valorização dos profissionais que atuam na área, a defesa do produtor rural e a garantia do direito à propriedade devem permanecer no centro das discussões nacionais.

“Seguiremos lutando pela segurança pública e pelo agro”, reafirmou o deputado.