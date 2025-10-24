Rodolfo Nogueira destina R$678 mil para Hospital de Câncer em MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) destinou R$678 mil em emendas para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. Os recursos serão aplicados em operações e reformas da unidade, que é referência no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul.

“O Hospital é referência e funciona quase como um SUS particular, com estrutura de primeira. Pude conhecer de perto o trabalho desses profissionais e ver que o atendimento é humanizado e de qualidade”, afirmou o parlamentar.

Nogueira parabenizou a diretoria do hospital, representada pela presidente Sueli Telles e pelo administrador Amilton F. Alvarenga, destacando que 98% dos pacientes atendidos são oriundos do SUS.

O HCAA realiza atendimentos que vão do diagnóstico ao tratamento, incluindo cirurgias, quimioterapias, radioterapias, além de reabilitação e prevenção. A unidade conta com 64 leitos, 16 consultórios modernos, centro cirúrgico, farmácia e áreas especializadas de tratamento.

“Quero continuar essa parceria e apoiar o trabalho importante que realizam para a população”, concluiu Nogueira.