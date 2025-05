Projeto Casa Azul realiza mutirão de saúde e amplia acesso à prevenção do câncer

No último sábado (3), a Associação Beneficente Casa Rosa realizou um mutirão de saúde por meio do Projeto Casa Azul, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ação ocorreu na unidade Casa Rosa Tijuca, em Campo Grande, e somou 180 atendimentos, incluindo consultas médicas, exames de PSA e encaminhamentos para exames complementares

Embora o foco fosse a saúde do homem, mulheres também foram atendidas, ampliando o impacto da ação. O médico mastologista Dr. Victor Rocha, idealizador do projeto, realizou exames clínicos de mama, promovendo acolhimento integral à população.

Entre os participantes, histórias como a de Denilson Ferreira e sua família chamaram atenção. “Viemos todos cuidar da saúde. Foi rápido e bem organizado”, relatou. A corredora Andreyna também elogiou a iniciativa: “Descobri a Casa Rosa pelo trabalho. Fui muito bem atendida”.

Yuri Felipe, morador do bairro Nova Lima, expressou gratidão pelo atendimento. “Meses tentando consulta e aqui fui acolhido com respeito”. O projeto, que passa a realizar mutirões todos os sábados, amplia os cuidados para homens, crianças e adolescentes.

Segundo Dr. Rocha, a proposta é oferecer acesso facilitado à saúde e salvar vidas por meio da prevenção.