terça-feira, 6/01/2026

Produção de petróleo e gás natural registra leve queda em novembro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Tânia Rêgo

A produção de petróleo e gás natural no Brasil atingiu 4,921 milhões de barris de óleo equivalente por dia em novembro de 2025, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O petróleo produzido foi de 3,773 milhões de barris por dia, queda de 6,4% em relação a outubro, mas 13,9% maior que no mesmo mês do ano anterior. O gás natural alcançou 182,57 milhões de metros cúbicos diários, com recuo de 6,3% frente a outubro e crescimento de 15,7% na comparação anual. O pré-sal respondeu por 79,6% da produção total, com destaque para os campos de Búzios e Mero.

A maior parte da produção continua concentrada em campos marítimos operados pela Petrobras, que respondeu por 89,35% do total. O aproveitamento do gás natural chegou a 96,9%, com 5,71 milhões de metros cúbicos diários queimados. O Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural detalha ainda o desempenho de cada FPSO e poço. Os números refletem a importância estratégica do pré-sal e da operação em alto-mar para a economia brasileira. Especialistas avaliam que, apesar das quedas mensais, o crescimento anual indica estabilidade no setor energético.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Nova frota impulsiona o SUS e fortalece a regionalização da saúde em MS

Milton - 0
Com investimento contínuo e planejamento técnico, Mato Grosso do Sul avançou em 2025 na estruturação da saúde pública ao usar a renovação da frota...
Leia mais

Após captura de Maduro, filho convoca protestos em todo o país

Milton - 0
O filho do presidente venezuelano Nicolás Maduro, sequestrado pelos Estados Unidos no último sábado (3), convocou nesta segunda-feira (5) a população a se mobilizar...
Leia mais

Síndica é atacada com coleira de cachorro em condomínio

Milton - 0
Uma discussão entre moradoras de um condomínio no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, acabou em agressão na manhã desta segunda-feira (29). A síndica,...
Leia mais

Polícia Civil conclui investigações em Corumbá

Milton - 0
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, finalizou as investigações de dois graves acidentes de trânsito...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia