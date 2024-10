Produção de grãos no Brasil deve atingir 379 milhões de toneladas em 10 Anos

Uma nova projeção do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) indica que a produção de grãos no Brasil deve crescer 27% nos próximos dez anos, alcançando 379 milhões de toneladas. O estudo, realizado com apoio da Embrapa, destaca que soja, milho de segunda safra e trigo liderarão esse crescimento.

Entre 2023/2024 e 2033/2034, a área plantada deverá aumentar 15,5%, totalizando 92,2 milhões de hectares. A produtividade será um fator crucial, com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas contribuindo para a regeneração de terras menos produtivas.

As principais culturas em destaque incluem:

Soja: espera-se um aumento de 52 milhões de toneladas, totalizando 199,4 milhões.

Milho: deve atingir 153,1 milhões de toneladas, com um crescimento significativo na safra de inverno.

Trigo: aumento de 18,4%, com uma produção estimada em 6,4 milhões de toneladas.

Café: projeta-se um crescimento de 31,9%, totalizando 72 milhões de sacos.

Além disso, a produção de proteínas de origem animal, especialmente aves e suínos, deve crescer substancialmente, reforçando o papel do Brasil como um importante exportador no mercado internacional.

A publicação completa está disponível no site do Mapa, oferecendo um panorama detalhado sobre as projeções para 28 produtos agrícolas, servindo de base para políticas públicas e decisões do setor privado.