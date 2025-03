Presença de instituições confere vigor, peso e tamanho à Expogrande.

Este ano e mais uma vez a Expogrande conta com a participação de diversas instituições ligadas ao agronegócio sul-mato-grossense. Para 2025 já garantiram presença na exposição o Sistema Famasul, Senar, Sebrae e Sistema Fiems, além de associações de produtores como a Asumas (Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores), Asmaco (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos), Novilho Precoce MS, autarquias como o CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e diversos núcleos de criadores.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, entidade promotora da Expogrande, a presença das associações de produtores e as instituições do agronegócio é que conferem vigor, peso e grandeza à exposição.

Estreando sua participação na Expogrande , o LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) promove no dia 10 de abril, a partir das 08h30, o Fórum Lide Agro – Novas Cadeias Produtivas de MS, com palestras do presidente do grupo, Aurélio Rocha, do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, além das executivas Marcella Molina (BRF e Marfrig Fodds) e Sarita Junqueira Rodas, CEO do Grupo Junqueira Rodas.

Fundado em 2003 e presente em 22 países e em todo o Brasil, o LIDE conecta organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, a inovação e o crescimento econômico.

Segundo Aurélio Rocha, presidente do grupo, o fórum na Expogrande servirá para mostrar esse novo momento que o Mato Grosso do Sul vive, baseado na diversificação da produção e na indústria de transformação de suas matérias-primas. “Se o Brasil é o celeiro do mundo, o MS tornou-se o supermercado do Brasil. E precisamos mostrar para o produtor rural esse novo legado”, afirma ele.

Fiems presente

Sérgio Longen, presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) agradeceu o convite que a entidade recebeu para participar da Expogrande 2025. “Entendemos que é um encontro importante para o nosso Estado e uma oportunidade de apresentar o que o trabalho da nossa Federação, por meio do Sesi e do Senai, faz pelo desenvolvimento da agroindústria de Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

“Entendemos que precisamos trabalhar juntos e essa é mais uma ação de desenvolvimento para o nosso Estado. Com certeza a Expogrande oferece grandes oportunidades de prospectarmos novos negócios”, afirmou Sérgio Longen.

Sebrae destaca importância do evento

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, destaca o compromisso da instituição com o desenvolvimento de negócios urbanos e rurais e vê a Expogrande como uma oportunidade estratégica para pequenos empreendedores ampliarem sua atuação no mercado.

“Mais uma vez estamos na Expogrande, porque reconhecemos a importância do evento para levar conhecimento, inovação e tendências de mercado ao empreendedor rural. Nesta edição, traremos uma feira de expositores da agroindústria e de outros segmentos, criando um espaço fundamental para que pequenos produtores coloquem seus produtos no mercado, impulsionando as vendas. O Sebrae está presente tanto no campo quanto na cidade, promovendo oportunidades para quem deseja empreender e crescer. Nosso papel é justamente esse: fortalecer os pequenos negócios e inseri-los no processo de desenvolvimento econômico”, sublinha Mendonça.

Famasul traz a carreta “Agro pelo Brasil”

O presidente da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Marcelo Bertoni, adiantou que este ano a entidade trará uma grande novidade para a Expogrande: a carreta “Agro pelo Brasil”, promovida pela CNA [Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil]. Nela, os visitantes da feira terão a oportunidade de viver uma imersão do agro, além de acompanharem a gravação de podcasts direto da feira. “E claro, podem esperar, como sempre, uma programação robusta no stand do Senar/MS, com capacitações e atrações, tanto para adultos quanto para as crianças”, reforça.

É mais um ano de parceria entre o Sistema Famasul,Senar/MS e Acrissul.

“Juntos, conseguimos promover o crescimento sustentável do agronegócio no nosso Estado, abrindo portas para novas oportunidades, fortalecendo a nossa capacidade de inovação e garantindo que o setor continue gerando emprego e renda. Além disso, a Expogrande, com sua tradição, é um símbolo da união entre o agro e a sociedade, aproximando famílias e jovens à vida no campo”, destaca Marcelo Bertoni.