Prefeitura leva caravana do “Natal nos Bairros” à Comunidade Homex nesta quinta-feira (19)

A magia do natal chega à Comunidade Homex, na região do Anhanduizinho, nesta quinta-feira (19), a partir das 17h. O “Natal nos Bairros”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, integra o calendário das comemorações natalinas, que neste ano tem o tema “O Natal em CG é feito pra você” e contempla diversas regiões da Capital.

A programação, totalmente gratuita, conta com atrações para todas as idades, como brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteios de brindes e a presença especial do Papai Noel, que desembarca com uma banda musical no ônibus do City Tour, garantindo muita animação.

Nos dias seguintes, a caravana do Natal continuará sua rota, espalhando alegria por outras regiões de Campo Grande. Na sexta-feira (20), será a vez do Cras Noroeste, na região Prosa, receber as atividades natalinas. No dia 21, a celebração chega ao Bairro Portal Caiobá, na Rua Leão Zardo, 4.003, contemplando os moradores da região Lagoa.

O encerramento do “Natal nos Bairros” será no dia 23 de dezembro, na região do Imbirussu, no Cras Albino Coimbra, localizado na Rua Rio Galheiro, 470 – Jardim Aeroporto.





Serviço:



Natal nos Bairros – Região Anhanduizinho



Data: 19 de dezembro (quinta-feira)



Horário: 17h



Local: Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão



Endereço: Rua José Pedrossian, 1.270