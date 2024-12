Polícia pede ajuda para encontrar homem que matou Kamylla a tiros no Jardim Colúmbia

A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou o homem que matou Kamylla Scarllet Fernandes Cristaldo, de 28 anos. Ela foi ferida a tiros em setembro deste ano no Jardim Colúmbia, e morreu nesta quinta-feira (19).

A família e conhecidos da vítima suspeitaram da participação de um casal, que teria se desentendido com a vítima meses antes do crime, por conta da venda de alguns móveis da casa onde moravam. Porém, após investigação, a ligação do casal ao crime foi descartada, assim como a suspeita de assalto.

Kamylla, ainda no hospital, recobrou a consciência e contou quem era o autor e a motivação. Segundo ela, Matheus Henrique de Oliveira Domingos, de 22 anos, namorado de uma mulher com quem Kamylla dividia uma casa era o autor. O motivo seria ciúmes da amizade entre as duas.

Diante da acusação, a Justiça decretou a prisão dele, que segue foragido desde então. Kamylla ficou tetraplégica devido ao crime, porém três meses após, não resistiu e morreu na quinta-feira (19).

Ela foi baleada no dia 1º de setembro enquanto aguardava um motociclista de aplicativo na frente de uma casa.

Kamylla estava de mudança marcada para o dia 2 de setembro. Informações obtidas pelo são que a mulher estava na frente de um residência, na Rua Nhamunda, aguardando a chegada de uma motociclista de aplicativo, quando o autor surgiu de repente e efetuou os disparos.

Moradores das imediações acharam que se tratavam de bombas, mas perceberam que o barulho foi muito forte. Em seguida, a mulher foi encontrada por vizinhos do outro lado da rua, provavelmente porque teria tentado correr do atirador.

Alguns populares chegaram a ver um homem, de short, correndo. Já outra testemunha teria visto dois suspeitos, um deles estava sem camisa e o outro usava short vermelho e camiseta laranja.

Criança de 9 anos presenciou o crime naquele 1º de setembro

O pai de um menino de 9 anos falou para que o filho viu um homem fugindo em direção à rodovia, depois de atirar duas vezes contra Kamylla naquele domingo (1º). O homem revelou que o filho viu o sangue jorrando do pescoço da vítima e ficou traumatizado com a cena.

Outra moradora de 82 anos contou que estava em casa quando ouviu um barulho que parecia de bombinhas. Ela disse que ia sair para ver, mas o marido teria avisado a ela que não se tratava de bombinhas e sim de tiros.

Após receber a notícia do falecimento da mulher, uma amiga de Kamylla lamentou sua partida nas redes sociais. Em sua publicação, a amiga pede que a vítima descanse. “Sobre as nossas loucuras ninguém nunca vai saber de tudo, e eu juro não contar. Que você descanse na paz do senhor minha amiga, quem te conheceu soube o coração enorme que você tinha, triste saber que ele não aguentou”, escreveu



