Policia deflagra Operação Agrofraude

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Rio Verde (8ª DRP), deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação “Agrofraude”, com objetivo de desarticular uma associação criminosa interestadual. O grupo é investigado por aplicar o golpe do “falso intermediário” na compra e venda de grãos, utilizando dados reais de produtos para enganar corretores e compradores. As vítimas eram induzidas a fechar negócios fraudulentos, o que gerou prejuízos estimados em mais de R$ 1 milhão só em Rio Verde (GO).

Foram identificadas mais de 41 pessoas envolvidas diretamente no esquema, que movimentaram valores acima de R$ 120 milhões nos últimos cinco anos. Essas transações não condiziam com a renda declarada pelos investigados, o que levou à suspeita de lavagem de dinheiro. No total, foram expedidos 41 mandados de prisão temporária e 46 de busca e apreensão, além de bloqueio de contas e sequestro de bens.

As medidas foram cumpridas simultaneamente em 11 cidades de 9 estados, incluindo Brasília, Cuiabá, Manaus e Joinville. O grupo responderá por estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação teve início após diversas denúncias de vítimas que relataram prejuízos causados pelo esquema.

Os criminosos se passavam por compradores legítimos para obter imagens e informações de produtos agrícolas reais. Em seguida, apresentavam-se como vendedores para outros corretores, concretizando negócios sem qualquer entrega. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar outros envolvidos e recuperar valores desviados.

A operação contou com apoio de diversas unidades da Polícia Civil nos estados onde houve cumprimento das ordens judiciais.