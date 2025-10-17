Plantão Eleitoral em Mato Grosso do Sul acontece de 20 a 24 de outubro

Facilidade e acessibilidade para todos os eleitores

De 20 a 24 de outubro, os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul funcionarão em regime de plantão, das 8h às 18h. Essa medida visa facilitar o acesso dos eleitores aos diversos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do TRE-MS, especialmente para quem precisa regularizar o título de eleitor ou atualizar seus dados. Durante esse período, será possível realizar o cadastro biométrico, transferir o local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, os eleitores podem utilizar os serviços online pelo aplicativo e-Título e pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Essa combinação de atendimentos amplia a comodidade e acessibilidade para os cidadãos.

Os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estão disponíveis no portal do TRE-MS, facilitando o planejamento da visita. Com essa ação, o Tribunal Regional Eleitoral reforça o compromisso com a cidadania e a participação democrática.