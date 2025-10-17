sexta-feira, 17/10/2025

Plantão Eleitoral em Mato Grosso do Sul acontece de 20 a 24 de outubro

Milton
Publicado por Milton
FOTO: TRE-MS

Facilidade e acessibilidade para todos os eleitores
De 20 a 24 de outubro, os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul funcionarão em regime de plantão, das 8h às 18h. Essa medida visa facilitar o acesso dos eleitores aos diversos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do TRE-MS, especialmente para quem precisa regularizar o título de eleitor ou atualizar seus dados. Durante esse período, será possível realizar o cadastro biométrico, transferir o local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, os eleitores podem utilizar os serviços online pelo aplicativo e-Título e pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Essa combinação de atendimentos amplia a comodidade e acessibilidade para os cidadãos.

Os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estão disponíveis no portal do TRE-MS, facilitando o planejamento da visita. Com essa ação, o Tribunal Regional Eleitoral reforça o compromisso com a cidadania e a participação democrática.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

MS completa 48 anos com destaque e vitórias no esporte

Milton - 0
Neste 11 de outubro, Mato Grosso do Sul completa 48 anos de sua criação, celebrando uma história repleta de cultura, diversidade e conquistas esportivas...
Leia mais

Boletim epidemiológico: MS registra 8.187 casos confirmados de dengue

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul já registrou 13.545 casos prováveis de Dengue, sendo 8.187 casos confirmados, em 2025. Estes dados foram apresentados no boletim referente...
Leia mais

A maior festa da história da ACP celebra o Dia dos Professores com alegria, reconhecimento e valorização da categoria

ANELISE PEREIRA - 0
Mais de 2.000 professoras e professores participaram, nesta quarta-feira (15), da Festa do Dia dos Professores da ACP, realizada no Clube de Campo do...
Leia mais

RIO VERDE: Câmara municipal entrega moções de congratulação

ANELISE PEREIRA - 0
A Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso/MS realizou, nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025, uma sessão solene de entrega de Moções de Congratulação, reconhecendo o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia