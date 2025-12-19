sexta-feira, 19/12/2025

PIB dos municípios de MS cresce e destaca setores agroindustriais

Crescimento acima da média nacional

Foto: Comunicação Semadesc

O PIB dos municípios de Mato Grosso do Sul registrou crescimento expressivo entre 2022 e 2023, com destaque para áreas com forte presença do agronegócio e da agroindústria, segundo dados do IBGE. O valor total atingiu R$ 184 bilhões, aumento de 13,4% em relação ao ano anterior, superando em muito a média nacional. Além da produção agropecuária, a industrialização ligada ao setor e a melhoria da infraestrutura foram fatores determinantes. Municípios de médio e pequeno portes também se beneficiaram, refletindo maior distribuição regional de riqueza.

Dourados e Ribas do Rio Pardo foram alguns dos que mais aumentaram sua participação no PIB estadual. Já o PIB per capita alcançou R$ 66,8 mil, sexto maior do país, com Selvíria liderando devido à presença de uma usina hidrelétrica. O crescimento mostra o dinamismo econômico e a redução gradual da desigualdade entre municípios.

