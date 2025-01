Palmeiras, Corinthians, Vasco e Grêmio buscam classificação na Copinha nesta sexta

Os últimos quatro confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, ocorrem nesta sexta-feira (17). Palmeiras, Corinthians, Vasco e Grêmio são os favoritos e buscam avançar de fase.

A primeira partida começa às 17h30 (horário de MS) com Palmeiras x Audax (SP), na Arena Barueri. O Verdão eliminou o Sport no último jogo por 2×0, e é um dos favoritos ao título. Às 18h, acontece quase um Clássico dos Milhões, mas não do jeito tradicional. Isso porque o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo de São Paulo, e não o rival carioca de mesmo nome. O jogo será em Osasco.

Mais tarde, o Grêmio entra em campo contra o Red Bull Bragantino, às 19h30, em Mogi das Cruzes. Ambos os times passaram goleando os adversários na terceira fase: o Imortal fez 4×0 no Goiás, enquanto o Massa bruta venceu o Zumbi (AL) por 7×0. Por fim, o atual campeão Corinthians encara o Ituano, às 20h30, em Santo André, após ter goleado o Vila Nova por 4 a 1 na fase anterior.

Os vencedores dos confrontos se juntam a São Paulo, Cruzeiro, Criciúma e Ferroviária (SP), já classificados na última quinta (16).

Confira os jogos e onde assistir:

Palmeiras x Audax (SP) – 17h30 (Cazé TV)

Vasco x Flamengo (SP) – 18h (SporTV)

Grêmio x Red Bull Bragantino – 19h30 (Cazé TV)

Corinthians x Ituano – 20h30 (SporTV)

