Palestra com as famílias dos programas socias e do bolsa família marcou o encerramento da campanha agosto lilás.

Na noite dessa quinta-feira, 21 de agosto, com início às 18:30, a Prefeitura de Iguatemi, por meio da Secretaria de Assistência Social/Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, promoveu uma palestra, para as famílias dos Programas Sociais atendidas pelo CRAS, e do Bolsa Família, na quadra de esportes da Assistência. Foram temas da palestra, a Lei Maria da Penha, Feminicídio e a importância de as mulheres denunciarem as diversas formas de violências cometidas contra elas. Principalmente no convívio doméstico. A iniciativa, faz parte das ações promovidas no “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher.

Na abertura do evento, houve a composição da mesa de honra, a convite do cerimonialista da Assessoria de Comunicação Adilson Raldi. Fizeram parte da mesa, a Secretária Municipal da Assistência Social e Primeira-dama Cecília Welter Ledesma, Promotora Pública do Município Dra. Vitória de Fátima Herechuk, Presidente da OAB/Iguatemi, Carlos Adão Nogueira Lopes, Vereadora Miriam Krenczynski, Vereadora Rose Boscarioli, Delegado da Polícia Civil de Iguatemi Dr. Eduardo Ferreira, Eliane dos Santos responsável pela Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, Vereador Jesus Milane de Santana Presidente da Câmara de Iguatemi, Dra. Jaqueline Villa G. Rodrigues e do palestrante o 3º Sargento Adelino Schibilski da Polícia Militar de Amambai-MS.

As autoridades, que fizeram uso da palavra, ressaltaram a realização da campanha e da importância de as mulheres denunciarem os abusos e violências contra elas. Mas, é imprescindível que elas procurem os serviços da Rede de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres. Antes dessa palestra de encerramento da campanha, aconteceu também uma palestra com os funcionários do Agroindustrial Iguatemi. Presentes também ao evento, Vereadores, Secretários Municipais e Servidores que atuam na área assistencial.