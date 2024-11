Pai encontra filha morta com tiro na cabeça em MS

Em um crime chocante, Simone Alves de Siqueira (31) foi encontrada morta na manhã de terça-feira (5) com um tiro na cabeça em uma granja na MS-157, perto de Itaporã. A vítima, que estava separada há cerca de um mês do ex-marido, havia registrado uma ocorrência de perseguição e solicitado medida protetiva contra ele.

Simone trabalhava com o ex-marido na granja, onde o corpo foi encontrado pelo pai da vítima. Segundo a delegada Thays Bessa, Simone tinha se reconciliado recentemente com outro relacionamento. Ela havia passado a manhã com seu pai e, após deixá-lo, retornou para casa, onde foi assassinada.

O ex-marido, principal suspeito do crime, segue foragido. Eles estavam juntos há 19 anos e se separaram devido a constantes brigas. O caso está sendo investigado pela polícia, que segue em busca do suspeito.