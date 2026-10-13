Operação Padroeira: fiscalização vistoria 1.501 veículos durante feriado prolongado em MS

Durante a Operação Padroeira 2026, as equipes do BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), vistoriaram 1.501 veículos e abordaram 1.939 pessoas. Ao todo, foram lavrados 289 autos de infração de trânsito (AITs), e um veículo foi removido ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

A operação foi realizada durante o feriado prolongado de 11 de outubro, data de comemoração da criação de Mato Grosso do Sul, e de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. As ações tiveram como foco a fiscalização nas rodovias estaduais e o combate a infrações de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, realizar ultrapassagens em locais proibidos, exceder os limites de velocidade e conduzir veículos sem habilitação.

Acidentes deixam 16 pessoas feridas

Dos 11 acidentes registrados no período, com duas mortes. Outros seis acidentes deixaram 16 pessoas feridas.

Fiscalização nas rodovias

A Operação Padroeira terminou com 67 quilos eram de maconha e 89 gramas de cocaína apreendidas nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço também aponta apreensão de 195 caixas de emagrecedores.

As ações também resultaram na apreensão de um veículo por instrumento de delito, no registro de um flagrante de contrabando e descaminho e no encaminhamento de sete pessoas à delegacia.