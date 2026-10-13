Operação Padroeira: fiscalização vistoria 1.501 veículos durante feriado prolongado em MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Durante a Operação Padroeira 2026, as equipes do BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), vistoriaram 1.501 veículos e abordaram 1.939 pessoas. Ao todo, foram lavrados 289 autos de infração de trânsito (AITs), e um veículo foi removido ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

A operação foi realizada durante o feriado prolongado de 11 de outubro, data de comemoração da criação de Mato Grosso do Sul, e de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. As ações tiveram como foco a fiscalização nas rodovias estaduais e o combate a infrações de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, realizar ultrapassagens em locais proibidos, exceder os limites de velocidade e conduzir veículos sem habilitação.

Acidentes deixam 16 pessoas feridas

Dos 11 acidentes registrados no período, com duas mortes. Outros seis acidentes deixaram 16 pessoas feridas. 

Fiscalização nas rodovias

A Operação Padroeira terminou com 67 quilos eram de maconha e 89 gramas de cocaína apreendidas nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço também aponta apreensão de 195 caixas de emagrecedores.

As ações também resultaram na apreensão de um veículo por instrumento de delito, no registro de um flagrante de contrabando e descaminho e no encaminhamento de sete pessoas à delegacia.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Gaeco fecha o cerco contra suspeitos de fraude com dinheiro do SUS em MS

Milton - 0
Investigação aponta pagamentos por Pix e cumpre 25 mandados de busca e apreensão em quatro cidades O dinheiro que deveria reforçar a saúde pública acabou...
Leia mais

MPMS investiga falta de medicamentos contra o câncer no Hospital Regional

Milton - 0
Quimioterapia em risco: MPMS cobra respostas sobre estoques no HRMS O MPMS abriu inquérito civil para investigar falhas no abastecimento de medicamentos oncológicos no HRMS....
Leia mais

Escutas com população em situação de rua dão início a Plano Municipal

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Superintendência de Políticas de Direitos Humanos (SDHU), deve iniciar, na próxima semana, as...
Leia mais

Vendedor pensa que encontrou comprador de adubo, mas dá de cara com a polícia

Milton - 0
Adubo era anunciado em grupo de mensagens e acabou localizado em uma propriedade rural de Areiópolis A Polícia Civil apreendeu cerca de 4 toneladas de...
Leia mais