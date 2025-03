Oficina discute pacto de controle de incêndios no Pantanal

Em Campo Grande, representantes dos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participaram de uma oficina promovida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para planejar ações integradas de prevenção e controle dos incêndios no Pantanal. O encontro, realizado em 26 de março, teve como objetivo definir áreas prioritárias de atuação entre União e estados, baseando-se em dados científicos para a temporada de 2025.

O ministro substituto do MMA, João Paulo Capobianco, destacou a importância de antecipar ações para enfrentar os desafios previstos para o bioma. Durante o evento, foi elaborado um mapa de áreas prioritárias de atuação e discutido o pacto federativo entre os diferentes níveis de governo.

A oficina faz parte de um esforço coordenado para enfrentar o risco de incêndios, com a participação de órgãos como o Ibama, ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública e secretarias estaduais. Em janeiro, especialistas já haviam alertado sobre os riscos elevados de incêndios no Pantanal devido ao clima crítico. Como medida antecipada, foi assinada uma portaria que declara emergência ambiental, permitindo a contratação de brigadistas e definindo prioridades de atuação.

Em paralelo, o Governo do Mato Grosso do Sul lançou o Pacto Pantanal, buscando unir esforços para o enfrentamento dos incêndios e promover a proteção do bioma.