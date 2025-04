Nocaute de Conor Cooke faz adversário convulsionar

No último sábado, Conor Cooke brilhou no BKFC Fight Night, realizado em Manchester, ao enfrentar Stevie Taylor. Em uma performance explosiva, o lutador da Irlanda do Norte não deu chance ao oponente. Após dominar o início da luta, Cooke derrubou Taylor no primeiro minuto de combate e, em seguida, conectou um poderoso golpe de direita no queixo de Taylor. O impacto foi tão forte que o adversário caiu convulsionando na lona.

Após o nocaute devastador, o árbitro interrompeu a luta, e Taylor levou alguns minutos para se recuperar. Mesmo com o susto, o lutador irlandês se manteve tranquilo e saiu do ringue com sua terceira vitória consecutiva no BKFC. Sua única derrota na organização foi para Dawid Oskar, em 2024. Com essa vitória, Cooke consolidou sua ascensão no boxe sem luvas, mantendo sua boa fase e prometendo mais vitórias no futuro.