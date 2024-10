Mulher morre após ataque brutal com pedaço de pau no bairro Estrela Dalva

Patricia Ramos Escafa, de 38 anos, morreu nesta quinta-feira (03) após ser espancada no bairro Estrela Dalva. O espancamento aconteceu no último sábado (28/09), em decorrência de uma desavença entre a vítima e uma mulher de 32 anos, já identificada como a principal suspeita do crime.

Segundo informações, a agressão começou após uma briga entre os filhos das duas mulheres, ambos com 9 anos. Patricia teria feito ameaças ao filho da agressora, o que desencadeou a violência. A suspeita, que é dona de uma conveniência na região, teria atacado a vítima com um pedaço de madeira.

Patricia foi socorrida e levada ao CRS Nova Bahia, onde recebeu atendimento inicial para lesões na cabeça. Depois de passar por suturas devido ao sangramento, foi transferida para a Santa Casa, onde veio a falecer dias depois.

A mãe da vítima compareceu à delegacia para relatar o falecimento da filha, causado pelas agressões. O caso está sendo investigado como homicídio e lesão corporal dolosa. O marido da suspeita informou que ela pretende se apresentar à polícia, acompanhada de seu advogado.



