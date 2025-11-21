MS finaliza preparo para iniciar vacinação contra bronquiolite em gestante

Mato Grosso do Sul concluiu a organização de toda a rede de saúde para iniciar a vacinação contra a bronquiolite em gestantes a partir de 28 semanas de gestação. O Estado aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde, que distribuirá 1,8 milhão de imunizantes para todo o País ainda neste mês.

A Secretaria de Estado de Saúde realizou treinamentos, alinhou fluxos e integrou equipes municipais para garantir que a aplicação ocorra de maneira padronizada e segura. Segundo a gestão estadual, todas as gestantes do público-alvo deverão receber uma dose assim que o quantitativo destinado ao MS for confirmado.

A estratégia busca proteger bebês desde o nascimento, já que a vacinação materna transfere anticorpos pela placenta.

O VSR é responsável por cerca de 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos, justificando a urgência da campanha.

Com municípios capacitados e salas de vacinação organizadas, a SES reforça que está preparada para iniciar imediatamente após o recebimento das vacinas.

A previsão é que a imunização reduza internações e complicações respiratórias no início da vida, especialmente no período de maior circulação viral.