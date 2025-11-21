sexta-feira, 21/11/2025

MS finaliza preparo para iniciar vacinação contra bronquiolite em gestante

Nova estratégia do SUS reforça combate ao VSR em todo o país

Milton
Publicado por Milton
Foto: Agência Brasil

Mato Grosso do Sul concluiu a organização de toda a rede de saúde para iniciar a vacinação contra a bronquiolite em gestantes a partir de 28 semanas de gestação. O Estado aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde, que distribuirá 1,8 milhão de imunizantes para todo o País ainda neste mês.

A Secretaria de Estado de Saúde realizou treinamentos, alinhou fluxos e integrou equipes municipais para garantir que a aplicação ocorra de maneira padronizada e segura. Segundo a gestão estadual, todas as gestantes do público-alvo deverão receber uma dose assim que o quantitativo destinado ao MS for confirmado.

A estratégia busca proteger bebês desde o nascimento, já que a vacinação materna transfere anticorpos pela placenta.
O VSR é responsável por cerca de 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos, justificando a urgência da campanha.
Com municípios capacitados e salas de vacinação organizadas, a SES reforça que está preparada para iniciar imediatamente após o recebimento das vacinas.

A previsão é que a imunização reduza internações e complicações respiratórias no início da vida, especialmente no período de maior circulação viral.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Equidade e letramento racial marcam o I Encontro Saúde sem Racismo

Milton - 0
Com o objetivo de ampliar a equidade no SUS, a SES realizou o I Encontro Saúde sem Racismo, reunindo gestores, profissionais de saúde e...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Segunda, 17 de novembro de 2025. Hoje é dia Nacional de combate à Tuberculose. Faltam 39 dias para o Natal. Manchete do Correio do Estado de hoje: #Manobra...
Leia mais

O Psiquiatra que Julgou a Sanidade dos Nazistas

Milton - 0
Há 80 anos, o mundo descobria os horrores deixados pela Segunda Guerra Mundial e aguardava respostas do Tribunal de Nuremberg, que julgaria os principais...
Leia mais

Prefeitura cancela mais de 60 autorizações de ambulantes nos terminais de Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande nº 8.130 o cancelamento de mais de 60 autorizações de vendedores ambulantes que atuavam nos terminais...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia