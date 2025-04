Motoristas trocam Uber por ROTA MS em busca de mais lucro

Motoristas de aplicativos em Mato Grosso do Sul estão trocando a Uber pela ROTA MS, uma nova plataforma de mobilidade urbana que vem ganhando espaço tanto no interior quanto na capital. O principal atrativo é a lucratividade: enquanto a Uber paga entre R$ 1,00 e R$ 1,40 por quilômetro, a ROTA MS repassa 100% do valor das corridas aos motoristas.

Fundada por Douglas Luz e Corumbazinho, a ROTA MS tem como foco principal o bem-estar dos condutores e passageiros. A proposta é garantir segurança, conforto e uma fonte de renda mais justa para os parceiros da plataforma.

Além da remuneração integral, a empresa oferece um sistema de monitoramento dos motoristas e suporte em tempo real para incidentes durante as viagens. Outro diferencial é a possibilidade de passageiras escolherem motoristas mulheres para maior sensação de segurança.

Com o apoio de parceiros locais, a ROTA MS mantém um padrão elevado de serviço e está aberta a novos motoristas e investidores.

Interessados podem entrar em contato pelo número (67) 9 9167-5975 ou baixar o aplicativo no link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.devbase.rotams.prestador