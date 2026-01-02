sábado, 3/01/2026

Motorista é flagrado dirigindo ônibus sem para-brisa e usando capacete na BR-158

Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF flagrou um motorista conduzindo um ônibus em condições perigosas na BR-158, em Paranaíba (MS). O veículo estava danificado, sem para-brisa, com pneus gastos e tacógrafo inoperante. O condutor usava capacete, possuía CNH vencida e exame toxicológico irregular. Durante a abordagem, ele disse que comprou o ônibus pela internet em Jaciara (MT) e decidiu seguir viagem até Barueri (SP) por conta própria, evitando o custo do guincho.

O flagrante ocorreu na Operação Rodovida: Ano Novo. O ônibus foi apreendido, e o motorista autuado e liberado. A PRF reforça a importância da segurança nas estradas, principalmente durante o período de festas. Situações como essa mostram os riscos de conduzir veículos irregulares em rodovias.

A fiscalização continua intensa para proteger motoristas e pedestres.

