Motociclista é ferido em colisão traseira na rodovia MS-473

Grave acidente de trânsito foi registrado na MS-473, na quinta-feira (5), nas proximidades da rotatória do Azuma, envolvendo uma picape Fiat Toro e uma moto que seguiam no mesmo sentido. Segundo o motorista, a colisão ocorreu após o motociclista reduzir a velocidade de forma repentina, impedindo uma reação de frenagem a tempo de evitar o choque. Com a força do impacto traseiro, a vítima foi arremessada ao solo, sofrendo diversos ferimentos pelo corpo.

Equipes dos Bombeiros de Nova Andradina foram rapidamente acionadas, realizando os procedimentos de primeiros socorros e o encaminhamento imediato ao Hospital Regional para avaliação médica. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) compareceu ao local para isolar a área, controlar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência, garantindo a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo trecho durante o atendimento.