Moka diz que negociação entre MDB e PSDB será retomada com início do ano legislativo

A negociação para a fusão entre o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e a federação PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira)/Cidadania deverá ser retomada com o início do ano legislativo. Em Mato Grosso do Sul, o presidente do Diretório Estadual do MDB, o ex-senador Waldemir Moka, disse que trabalha junto ao ex-governador André Puccinelli para a unificação das siglas e que as negociações estão acontecendo desde o ano passado.

Moka afirmou acreditar que a definição sobre o futuro do partido deve acontecer até agosto. “Agora, com o início do ano legislativo, as conversas serão finalizadas. É uma construção nacional que passa por todos os diretórios estaduais. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós não teríamos problemas, somos apoiadores do governador Eduardo Riedel. Ideologicamente falando, nós temos uma posição político-partidária bem parecida, somos parceiros”, explica.

O ex-senador diz que no MDB, uma sigla nacionalmente maior em relação à federação PSDB/Cidadania, a construção com os diretórios estaduais leva mais tempo. “O PSDB é muito forte aqui em MS, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Em alguns estados, não é o caso do nosso, os partidos têm algumas disputas por espaço, mas isso é algo que será resolvido com o apoio da executiva nacional”, acrescenta.

Questionado sobre os impactos da fusão no espaço ocupado pelo partido no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sobre possíveis resistências à junção com o PSDB, o político lembrou que o MDB tem histórico de liberdade com seus diretórios, mas evitou falar sobre os acordos com o Governo Federal.

“O partido vai precisar tomar uma posição, até porque o MDB tem ministério hoje. Então, eu acredito que fica complicado você terminar o ano com toda essa posição que o MDB tem a nível de Governo Federal e depois marcar uma posição mais à direita. A nacional tem um histórico de liberar os diretórios para tomar decisões locais. Acredito que, com diálogo, tudo se resolverá”, completa.

O ex-governador Andre Puccinelli também reforçou a importância da articulação da cúpula nacional do MDB na negociação. “Estamos de acordo com a cúpula nacional nesta fusão, estamos trabalhando para isso. Quem está, em realidade, atravessando é o PSD”, disse.

PSD em cena

Além do MDB, o PSDB também estaria negociando uma fusão com o PSD (Partido Social Democrático), de Gilberto Kassab.O senador Nelsinho Trad (PSD) disse que o presidente nacional da sigla tem feito tratativas com partidos, avaliando as melhores condições para eventual aliança, mas que o debate ainda não chegou ao diretório estadual do partido.

“O ano de 2025, que antecede as eleições gerais de 2026, será um ano de ajustes, principalmente, no âmbito partidário. A possibilidade de fusão dos partidos sempre será tratada no plano nacional com suas lideranças maiores. Ainda não falei abertamente sobre esse tema com o presidente Kassab, mas tive indicativos de que ambos os presidentes [PSD e PSDB] estão dialogando. No plano local, também não cheguei a tratar, estarei aguardando o retorno das atividades após o recesso para tratar desse tema”, afirmou.

Colaborou: Marcus Moura.

fonte: midiamax