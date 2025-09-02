terça-feira, 2/09/2025

Mochi registra instauração de inquérito para apurar denúncias da ALEMS sobre a BR-163

Deputado Junior Mochi anunciou que o Ministério Público Federal iniciou apuração sobre possíveis irregularidades na concessão da rodovia, que teve apenas 18% duplicada, apesar da previsão contratual de duplicação total.

Foto: Divulgação

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) anunciou, na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a abertura de inquérito pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar denúncias relacionadas à concessão da BR-163/MS. A investigação foi motivada por um relatório da Comissão Temporária de Representação da ALEMS, que identificou graves discrepâncias: enquanto a concessionária arrecadou cerca de R$ 4 bilhões, investiu pouco mais de R$ 1 bilhão, resultando na duplicação de apenas 18% dos 845,4 km da rodovia.

A empresa responsável, anteriormente CCR MSVias e atualmente Motiva, atua em 21 municípios do estado. Com a repactuação do contrato, a nova concessionária deve prestar contas trimestrais à ALEMS. Mochi ressaltou a importância da perícia técnica e contábil para garantir transparência. “A sociedade tem o direito de saber o que foi feito com esses recursos”, afirmou.

