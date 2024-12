Ministro Carlos Fávaro inicia missão oficial em Angola para fortalecer relações agropecuárias

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, inicia nesta quarta-feira (4) uma missão oficial em Angola, com o objetivo de fortalecer as relações agropecuárias entre Brasil e o país africano. Durante a visita, Fávaro liderará uma comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que participará de diversas reuniões bilaterais com autoridades angolanas, incluindo o ministro da Agricultura e Florestas e o ministro para a Coordenação Econômica.

A programação conta também com o Fórum Agro Angola-Brasil, que será realizado em Luanda, capital angolana. O evento visa promover a troca de experiências, estreitar parcerias estratégicas e explorar novas oportunidades de negócios entre os dois países no setor agropecuário. Além disso, haverá encontros com empresários da área, com foco no desenvolvimento sustentável e ampliação da cooperação entre os setores privados.

A comitiva brasileira conta com a presença de importantes figuras, como o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana; a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá; o embaixador e diretor de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura do MRE, Alex Giacomelli; e o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua.

SERVIÇO

Missão oficial em Angola