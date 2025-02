Mercado de Trabalho na Capital: Dezembro registra mais desligamentos que admissões

O mercado de trabalho da região metropolitana de Campo Grande fechou o mês de dezembro com 10.413 admissões, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No entanto, o saldo foi negativo, com 14.293 desligamentos no mesmo período.

A maioria das admissões (64,2%) envolveu profissionais com ensino médio completo, e a faixa etária predominante foi a de 18 a 24 anos, que representou 27,49% das novas contratações. O setor de serviços liderou as admissões, e as cidades com mais movimentações foram Campo Grande, Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia.