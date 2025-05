Marina Silva reforça ações contra incêndios

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou na segunda-feira (5) uma série de medidas para intensificar o combate a incêndios florestais no Brasil, especialmente durante o período de seca. Entre as ações, está a contratação de 4.608 brigadistas, o maior número da história, organizados em 231 brigadas federais, além da ampliação da frota de aeronaves.

Marina também destacou o uso de R$ 47 milhões do Fundo Amazônia para fortalecer os Corpos de Bombeiros dos estados da região. A iniciativa inclui apoio técnico e financeiro para ações preventivas e emergenciais, em parceria com governos estaduais e municipais.

Segundo a ministra, a Lei de Manejo Integrado do Fogo já está em vigor e articula esforços entre diferentes esferas do governo. A Polícia Federal também atua com inteligência para identificar e punir os responsáveis por incêndios criminosos, com resultados significativos no Mato Grosso.

A ministra ressaltou ainda a importância da atuação conjunta entre entes públicos e privados, incluindo a criação de brigadas por proprietários rurais. Ela também anunciou a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada em Brasília entre os dias 6 e 9 de maio, com foco na crise climática e propostas para atualizar a política ambiental brasileira até 2035.