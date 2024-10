Lula anuncia crédito extraordinário de R$ 60 milhões para o Mapa

O presidente Lula aprovou a Medida Provisória nº 1.260, que destina R$ 1,659 bilhão a vários ministérios, incluindo o da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Agrário e Portos. A MP, publicada no Diário Oficial da União, foi motivada pela situação de calamidade no Rio Grande do Sul.

Para o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estão alocados R$ 60,643 milhões, com foco em meteorologia, climatologia e defesa agropecuária. Desses, R$ 25,143 milhões visam a produção de informações climáticas, e R$ 35,500 milhões reforçarão o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).

Além disso, a Conab receberá R$ 998,121 milhões para a formação de estoques públicos, enquanto pequenos produtores gaúchos contarão com R$ 6,554 milhões para assistência técnica e extensão rural. Essa medida busca fortalecer a agropecuária e mitigar os impactos da calamidade na região.