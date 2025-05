Leão XIV assume missão com humildade e apelo à fé

Em sua primeira missa como Papa, Leão XIV celebrou nesta quinta-feira (9) na Capela Sistina, acompanhado pelos cardeais. Na homilia, destacou que sua eleição é um chamado para “carregar a cruz e realizar uma missão”. Ele saudou os cardeais em inglês e convidou-os a refletir sobre as “maravilhas do Senhor”, enfatizando a continuidade da missão da Igreja como “comunidade de amigos de Jesus”.

Inspirando-se no Evangelho de Mateus, o novo pontífice reafirmou a centralidade de Cristo como Salvador e refletiu sobre a importância de uma fé autêntica em um mundo que frequentemente ridiculariza ou ignora a religião. Citou o Concílio Vaticano II, lembrando que o Filho de Deus se revela com a simplicidade de uma criança e que a santidade é o que verdadeiramente torna a Igreja luz no mundo.

Ao invocar Santo Inácio de Antioquia, Leão XIV defendeu a humildade como caminho para o verdadeiro discipulado, pedindo a graça de desaparecer para que Cristo cresça. O Papa encerrou com uma prece à Virgem Maria, pedindo força para ser fiel ao seu ministério.