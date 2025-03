Justiça mantém impeachment de Augusto Melo no Corinthians

A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre o processo de impeachment que corre no clube. O dirigente tentava suspender a continuidade do processo, alegando impossibilidade de se defender adequadamente, mas teve seu pedido rejeitado. A decisão mantém o risco de afastamento de Melo do cargo devido a suspeitas de irregularidades, como o contrato de patrocínio com a VaideBet e desrespeito ao estatuto do clube.

Em resposta, o advogado de Augusto, Ricardo Cury, anunciou que recorrerá da decisão, prometendo levar o caso até as últimas instâncias em Brasília. A disputa judicial promete se arrastar, com o dirigente confiando em uma reviravolta. O processo de impeachment foi iniciado após o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovar a admissibilidade do impeachment em janeiro, por uma margem apertada de votos. A votação foi suspensa por questões de segurança, sem previsão para ser retomada.