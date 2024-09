Justiça eleitoral acata pedido da coligação de Adriane Lopes e manda retirar do ar propaganda em que governador pede votos para Beto Pereira

A justiça eleitoral atendeu o pedido de antecipação de tutela e ordenou a retirada do vídeo onde o governador Eduardo Reidel pede votos para o candidato a prefeito de Campo Grande e deputado federal, Beto Pereira (PSDB), da coligação Juntos Pela Mudança.

A solicitação foi feita em um processo pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo” (PP/Avante e PRD), que acusa o candidato de veicular propaganda irregular no último sábado, dia 28 de outubro.

No vídeo citado na ação, Eduardo Riedel deixa expresso seu apoio ao candidato Beto Pereira utilizando praticamente 100% do tempo disponível. Seguindo as regras eleitorais, esse tipo de participação contraria a legislação, que limita a 25% o tempo de participação em um programa eleitoral.

Em sua decisão, o juiz da 053ª zona eleitoral, David de Oliveira Gomes Filho, determina que o vídeo não seja mais divulgado durante a entrega de mídia programada para esta segunda-feira (30), em todas as emissoras de rádio e televisão.

Essa é mais uma derrota que a campanha de Beto Pereira (PSDB) sofre na justiça para a coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, liderada pela prefeita Adriane Lopes (PP).

Anteriormente, a justiça eleitoral concedeu direito de resposta à Adriane Lopes por conta de um vídeo exibido nas emissoras de tv e redes sociais informando que a obra de revitalização da Lagoa Itatiaia estava parada. A justiça declarou que a informação veiculada é falsa e a prefeita Adriane Lopes ganhou direito de resposta dentro do horário eleitoral do candidato Beto Pereira.

Agora, na reta final de campanha, Beto Pereira perde a chance de inserir o governador Eduardo Riedel, que é bem avaliado em Campo Grande, em seus programas eleitorais.