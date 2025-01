Jovem desaparecido no Rio Aquidauana é encontrado

Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, que estava desaparecido desde domingo (29) no Rio Aquidauana, foi encontrado morto, pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (30). Ele havia sumido nas águas do rio após tentar atravessar a nado.

A tragédia ocorreu no distrito de Piraputanga, na Cachoeira do Serrano, um local conhecido pelas fortes correntezas, segundo o site A Princesinha News. Samuel era morador de Campo Grande e estava acompanhada de um primo no momento do incidente.

Segundo informações de testemunhas, durante a travessia do rio de uma margem à outra, o jovem foi arrastado pela correnteza e submergiu, não conseguindo retornar à superfície. Após o acionamento por volta das 15h de domingo, as equipes dos bombeiros iniciaram as buscas imediatamente, mas sem sucesso até o anoitecer.

As operações foram retomadas ao amanhecer desta segunda-feira, quando o corpo foi encontrado nas proximidades da Pousada do Sol Amarelo, próximo à ponte de madeira no último pesqueiro do Razuk. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para os procedimentos de investigação e liberação do corpo.

