Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no RJ

Na manhã desta quinta-feira (8), jogadores do Flamengo passaram por um momento de tensão após desembarcarem no Rio de Janeiro, vindos da Argentina. Alguns atletas sofreram uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, por volta das 5h30. O carro do goleiro Rossi, que é blindado, foi atingido por quatro tiros, mas ninguém se feriu.

O episódio ocorreu após a delegação retornar de Santiago del Estero, onde o Flamengo enfrentou o Central Córdoba, pela Copa Libertadores. O jogo terminou empatado em 1 a 1 e complicou a situação do time na competição.

O clube confirmou o ataque por meio de nota oficial e garantiu que todos os atletas envolvidos conseguiram chegar em segurança às suas casas. A Polícia Militar informou que realizou buscas na região e levou os jogadores à 21ª DP para prestar depoimentos.

Apesar do susto, os atletas devem se reapresentar ainda nesta tarde no Ninho do Urubu. O Flamengo volta a campo no sábado, contra o Bahia, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O caso segue sob investigação.